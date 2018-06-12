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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenk: 'Bu projeye sonuna kadar desteğini veriyoruz'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenk: 'Bu projeye sonuna kadar desteğini veriyoruz'

Poroşenk'in konuşması

Doğalgaz Bağımlılık Tarihi Gün Doğalgaz Hattı Enerji Güvenliği 

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( ESKİŞEHİR ) Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenk: "Bu projeye sonuna kadar desteğini veriyoruz" ESKİŞEHİR

- Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılında konuştu.
Ukrayna'nın Türkiye yanında yer aldığına sık sık vurgu yapan Poroşenko, tarihi güne şahitlik ettiği için mutlu olduğunu belirtti.
Hattın önemli kısmının Türkiye'den geçtiğini ve önemli kısmının tamamlandığını belirten Petro Poroşenko, "Ben burada olmaktan dolayı mutluyum. Tarihi bir olayı yerinde görme fırsatı bana da tanındı. TANAP Doğalgaz Hattı açılışı çok uzun süredir devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Trans Atlantik Bölgesi'ndeki yerini gözler önüne sermekterdir. Bu konuda bağımlılık artık sona ermektedir. Türkiye ve Azerbaycan kararlığıyla Güney Gaz Koridorunun önemli kolu tamamlanmıştır. Bölgenin tamamı önemli bir güvenliğe sahip olmaktadır. Çünkü gördüğümüz gibi Rusya tarafından bölgedeki enerji sömürüldü. Bunlar başarılı olamadı ve bu doğalgaz hattı bunun göstergesidir" dedi.
"Ukrayna bu projeye sonuna kadar desteğini veriyor" Mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek sözlerine son veren Poroşenko, "Avrupa'nın da enerji güvenliği için proje önemli. Gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve güvenirliği için önemli. Ukrayna'ya gidecek hatların çeşitlendirmesi için bu hat önemli. Bunun için Erdoğan'a ve Aliyev'e teşekkür ederim. Aynı zamanda Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği konusunda teşekkür ediyorum. Bu hat Avrupa'nın refahına büyük katkı sağlamaktadır. Ukrayna bu projeye sonuna kadar desteğini veriyor. TANAP'tan doğalgaz elde edebilmek için çalışmalar yapacağız. Bu adımları her zaman destekledik. Ülkemiz bunu rekabetçi çerçevede kullanmaya devam edecektir. Yakın gelecekte çok geniş imkanlara kavuşacağımızı düşünüyorum. Hazar Denizi'nden elde edilecek enerjini sadece Ukrayna'ya değil, tüm bölgeye aktarılmalıdır" diye konuştu.

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