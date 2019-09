Ukrayna cinayetine 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Haberi

- Ukrayna’nın Harkov kentinde iki Türk kızın boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin tutuklanan Hüsnü Can Çökmez hakkında “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan şüphelinin eski kız arkadaşı Buket Yıldız’a yönelik "benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?" şeklindeki sözleri ise kan dondurdu. Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız(21) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin(21) öldürülmesine ilişkin tutuklanan Hüsnü Can Çökmez(21), hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hüsnü Can Çökmez ile Buket Yıldız'ın internet üzerinden tanışıp duygusal ilişki yaşamaya başladığı, bir süre sonra Buket Yıldız'ın üniversite eğitimi almak üzere Ukrayna'ya yerleştiği, tarafların anlaşamayarak ayrılmalarına rağmen Hüsnü Can Ç.'nin tekrar birlikte olmak için Buket Yıldızla sürekli irtibat kurduğu anlatıldı. Ukrayna’daki evlerine gitmiş Şüphelinin 16 Aralık 2018'de Buket Yıldız ile yüz yüze görüşmek amacıyla Ukrayna'ya gittiğinin belirtildiği iddianamede, burada barışma girişimlerinden sonuç alamadığı, 31 Aralık 2018 tarihinde ise Buket Yıldız'ın Ukrayna'da Zeynep Hüsnübeyi ile birlikte yaşadığı Kharkiv Valentinovskaya sokakta bulunan adresteki eve gittiği kaydedildi. “Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?” İddianamede, Buket Yıldız'ın odasında Almanya'da yaşayan Şeref Fehmi A. adlı şahısla internet üzerinden görüntülü konuşması üzerine Hüsnü Can Çökmez’in Yıldız ile tartıştığı, tartışma esnasında ona "benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi" şeklinde sözler söylediği, Yıldız'ın da şüpheliye "seninle birlikte olmaktansa ölürüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi. Bunun üzerine şüphelinin evde bulunan siyah saplı bir mutfak bıçağıyla Buket Yıldız'ın boğazını kestiği, ardından evin giriş kapısı civarında da Zeynep Hüsnübeyi'nin boğazını kestiği, her iki maktulün de bu eylemlere bağlı olarak olay yerinde vefat ettikleri anlatıldı. Telefon ve bilgisayarını alıp kaçmış Daha sonra şüpheli Çökmez’in Buket Yıldız'a ait olan bir adet cep telefonu, iki adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet tableti bir valize koyarak olay yerinden ayrıldığının belirtildiği iddianamede, 2 Ocak 2019'da da uçağa binerek Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedildi. Bıçak ve tabancayla mezarlıkta yakalandı Ukrayna yetkili makamlarının durumu bildirmesi üzerine Çökmez’in Kurtköy Mezarlığı'nda yakalandığı anlatılırken, yakalandığı esnada üzerinde Türkiye'den temin ettiği bir adet bıçak ile bir adet ses tabancası bulunduğu bilgisine yer verildi.

Eşyaları hırsızlık süsü vermek için almış Hüsnü Can Çökmez'in alınan ifadesinde eylemleri genel itibarıyla üstlendiği ve evdeki eşyaları da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla aldığını söylediği anlatıldı. Tanık: Odadaki perdeleri kapattı Uluslararası istinabe yoluyla Almanya’da bulunan Şeref Fehmi Arslantürk’ün tanık olarak beyanının alındığının kaydedildiği iddianamede, tanığın Hüsnü Can Çökmez’in eve geldiğini, genç kızın onu odadan çıkardığını, sonra kamerayı açık bırakacağını söylediğini, şüphelinin Buket Yıldız’a “benimle birlikte mi olmak istiyorsun yoksa ölmek mi istiyorsun” dediği, “seninle beraber olmaktansa ölürüm” diye cevap verdikten sonra Buket’in nefes almakta zorlandığını fark ettiğini, şüphelinin odadaki perdeleri ve bilgisayarı kapattığını gördüğünü anlattığı belirtildi. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi İddianamede, şüphelinin hem eski kız arkadaşını hem de kendisiyle hiçbir sorunu bulunmayan Zeynep’i kısa aralıklarla ve boğaz keserek öldürmesi eylemlerinin “canavarca hisle kasten öldürme” suçunu oluşturduğu kaydedildi. Çökmez’in “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. “Bina dahilinde hırsızlık”, “Konut dokunulmazlığını ihlal” ve “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından da 6 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli Hüsnü Can Çökmez önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.