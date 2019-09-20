Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek

UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek

UKAP genel görüntü

Gözleme Güvenlik Güçleri Uzaktan Kumanda Ziyaretçiler Askeri Personel 

-Proje sorumlusu röportajı

( İSTANBUL )- Askeri personelin yükünü hafifletmek için tasarlanan Uzaktan Kumandalı Araç Platformu (UKAP), TEKNOFEST’ te İSTANBUL

- ASELSAN tarafından geliştirilen ‘UKAP’, her türlü zorlu koşulda göreve hazır şekilde tasarlandı. Askeri personelin sahadaki yükünü hafifletmek için tasarlanan UKAP, TEKNOFEST’ de yerini aldı. ASELSAN ile Katmerciler’ in ortaklaşa geliştirdiği Uzaktan Kumandalı Araç Platformu (UKAP) güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazır tasarlandı. UKAP, insan kaybı riskinin yüksek olduğu sınır bölgelerde görev almaya hazır geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde görülmesi planlanan UKAP, ateş baskısının yoğun olduğu savaş ortamlarında, yakın muhabere desteği sağlamak için tasarlandı. TEKNOFEST’te Pazar gününe kadar sergilenecek olan UKAP’a ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, UKAP -25 dereceye kadar her türlü hava şartlarında görev yapabiliyor. “Otonom olması diğer insansız kara araçlarından bir adım öne çıkarıyor” Festival alanındaki ASELSAN standında UKAP hakkında bilgi veren proje sorumlusu Taha Gayret, “(UKAP) Uzaktan Kumandalı Araç Platformu, ASELSAN’ın Katmerciler'le ortaklaşa geliştirdiği bir projemizdir. Sınırdaki personel ihtiyacını azaltmak için bu sistemi geliştirmekteyiz. Sınırda hedef tespiti, keşif gözleme yapacak bir araçtır. Üstünde ASELSAN’ın sarp sistemi bulunmakta hedefleri tespit edip uzaktan kumanda ile imha etmesini sağlayacak sistemlerimiz mevcuttur. Sistem otonom olarak görev yapacak. Gittiği araziyi haritalandırarak gidecek. Bir nevi bölgeyi öğrenerek gidecek aslında istenildiği zaman geri dönebilecek bir cihazdır. Otonom olması aslında diğer insansız kara araçlarından bir adım öne çıkarıyor. Şuan prototip aşamasında üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın envanterinde görmeyi planlıyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı