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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu - DÜZCE İzle

Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu - DÜZCE İzle

- Arama çalışmalarından görüntüler - Bulunan cesedin olay yerinden götürülmesi Düzce 'deki su baskını ve toprak kayması - Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedi bulundu - Bölgede su baskını ve toprak kaymasının ardından hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmış olduDÜZCE (AA) - Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce 'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu.Bölgede kayıp 1 çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında arama kurtarma ekipleri, Uğurlu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedine ulaştı.Ekipler, cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın, dün de bir çocuğun cesedi bulunmuştu.Bölgede su baskını ve toprak kaymasının ardından hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu.

Jandarma Su Baskını Toprak Kayması Helikopter 

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