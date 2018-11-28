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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uğur Kıvılcım'ın cenazesinde büyük vefasızlık

Uğur Kıvılcım'ın cenazesinde büyük vefasızlık

Cenazeden görüntü

Abba Cenaze Cenaze Namazı Trol 

-Cenaze namazından görüntü
-Cemaatten görüntü
-detaylar

( İSTANBUL )- Sanatçı Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL

- Sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı. Kıvılcım’ın cenaze törenine aile yakınları katılırken sanat camiasından kimsenin katılamaması dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları,Usta oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım’ı cenazesi Üsküdar Şakirin Camii’nde kılındı.76 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok az sayıda seveni katılırken sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti. Namazın ardından Uğur Kıvılcım’ın naaşı Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda defnedilmek üzere götürüldü. Uğur Kıvılcım kimdir? 15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da doğdu. Uygulamalı sinema oyunculuğu-tiyatro-seslendirme eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularındandır. Çok sayıda filmde rol aldı. Uğur Kıvılcım, “Kadın Değil Baş Belası” filminde darbukacı, “Güllü” filminde hizmetçi, “Bülbül Yuvası” filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar’ın başı vurulan eşi, “Gelin Çiçeği” filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı “Yalancı” filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, “Dünden Sonra Yarından Önce” filminde Mübeccel, “Dudaktan Kalbe” dizisinde Huriye yenge ve “Eyvah Babam” ile “Eyvah Kızım Büyüdü” dizilerinde Latife Sultan rollerini oynamıştır.
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