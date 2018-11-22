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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uğur böceği çiftçinin yüzünü güldürecek İzle

Uğur böceği çiftçinin yüzünü güldürecek İzle

Uğur böceği ve yaprak bitinin görüntüleri

Tarım İlacı Laboratuvar Tarım Gübre Biyoloji 

-Detay
-Röportaj

( YOZGAT )- Yaprak bitiyle mücadelede çiftçilerin umudu günde 300 yaprak biti yiyen Uğur böceği olacak YOZGAT

- Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinde özellikle sebze ve meyve ağaçlar ile ürünlerine zarar veren organizmaların başında gelen yaprak biti ile mücadele kapsamında halk arasında uğur böceği olarak da bilinen ‘gelin böceği’ üzerinde bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tarım ilacı tüketiminin azalarak, daha katma değeri yüksek ve çevreci bir biyolojik mücadelenin yaygınlaşmasına katkı sağlaması amacıyla zirai gübre, tarım ilacı gibi kimyasalların yaptıkları vazifeleri uğur böcekleri doğal yoldan yapılması deneniyor. Uğur böcekleri ile tarım ilaçlarının neden olduğu olumsuz etkilerin önemli ölçüde ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Zararlı organizmaların başında gelen yaprak biti ile mücadelede çiftçilerin umudu günde ortalama 300 yaprak biti yiyen uğur böceği olacak. Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayahan, biyolojik mücadele alanında çalışmaların devam etiğini belirterek “İlk üretimlerimizden bir tanesi uğur böceği dediğimiz gelin böceği diye de bilinen yararlı bir organizma ile yaprak biti dediğimiz zararlı organizma. İlk olarak burada üretim aşamasına geldiğimizde bitkileri üretiyoruz. Daha sonra üzerinde zararlı olan organizma dediğimiz yaprak bitini üretiyoruz. Ardından ise doğadan topladığımız uğur böceklerini bunlarla mücadelede kullanmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız daha az kimyasal kullanımı ve çevreye olan zararı en aza indirmektir. Uğur böcekleri biyolojik mücadelede özellikle çiftçilere büyük fayda sağlayacak. İlk başta çiftçilere çok yararlı bir yöntemmiş gibi gelmiyor çünkü biraz doğada geç etki gösteriyor. Ancak genel açıdan düşündüğümüzde doğada sürekli uğur böcekleri bulunduğu için yararlı bir yöntem” dedi.
Bir uğur böceğinin tarımsal zararlı olarak kabul edilen yaprak bitinden günde ortalama 300 civarı tükettiğini söyleyen Kayahan, “Çiftçinin dostu uğur böceği özellikle yaprak bitleriyle besleniyor. Yaprak biti dediğimiz organizmalar, özellikle sebzelerde meyve ağaçlarında oldukça zarar veren organizmalardan bir tanesidir. Bunlarla mücadele de uğur böcekleriyle yapılabiliyor. Biz de laboratuvarda gerekli besini sağlayabilirsek eğer uğur böceklerini çoğaltıp doğaya salmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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