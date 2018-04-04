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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uğrunda 3 kişinin trafik kazasında öldüğü kuran kursu yardım bekliyor İzle

Uğrunda 3 kişinin trafik kazasında öldüğü kuran kursu yardım bekliyor İzle

Kurs inşaatında detaylar

Trafik Kazası İşadamları Kız Kardeş Hayırseverler Kuran Kursu 

-Orhan Bana rop
-Gülsüm Yipek rop
-Ekrem Özdemir rop
-Detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 2 yıl önce yapımına başlanan Çayırbaşı Camine ait Kuran Kursu inşaatı 2 yıldır atıl vaziyette bulunuyor. İnşaat için yardım toplamak amacıyla İstanbul'a giden 3 kişinin trafik kazasında öldüğü kuran kursunun tamamlanması için yardımseverlerin desteği bekleniyor. Kuran kursun İnşaatın için, Çayırbaşı eski imamı Mehmet Yipek ile arkadaşları Nusret Bana ve Ahmet Kançuk, 2014 yılında İstanbul’a yardım toplamaya giderken Sivas'ın Gürün ilçesinde kaza yapmış, kazada 3 kişinin ölümünün ardından Kuran Kursu inşaatı tamamen durmuştu. Kursun tamamlanması için hayatlarını kaybedenlerin yakınları ise şimdi inşaatın tamamlanması için mücadele ediyor. Kazada hayatını kaybeden Nusret Bana'nın oğlu Orhan Bana, babası ve diğer arkadaşlarının kendilerine bıraktığı kurs inşaatını tamamlamak istediklerini belirterek, "Bu yapıyı biz tamamlamaya çalıştık, bu seviyeye kadar getirdik ancak inşaatın bitmesi için işadamlarımızdan ve hayırseverlerden yardım ve destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Kazada hayatını kaybeden Mehmet Yipek'in kız kardeşi Gülsüm Yipek ise "Bu kursun temelini atan 3 kişi bu uğurda hayatını kaybetti ve inşaat yarım kaldı. Butanın atıl vaziyette kalması bizleri üzüyor. Kursumuz için bir dernek kuruldu dernek üzerinde toplanan bağışlarla ancak bu kadarını yapabildik. Eksiklerimiz var, bu aşamada tüm hayır sevenlerden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Çayırbaşı Cami İmamı Ekrem Özdemir ise Kuran kursu inşaatının bu halde durmasının kendilerini üzdüğünü söyleyerek, "Elimizden bir şey gelmemesi bizleri üzüyor. Bundan dolayı yardım yapacak olan hayır sevenlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.
(EA-SD-
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