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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Uganda’da hayırseverlerden Kurban Bayramı’nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı

- Uganda’da hayırseverlerden Kurban Bayramı’nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı

kesim

Büyükbaş Hayvanlar Müslümanlar Müslüman Hayırseverler Büyükbaş Hayvan 

-hazırlanma
-yemek dağıtım
-detay

( KAMPALA ) KAMPALA

- Uganda'da Kurban Bayramı boyunca her gün 5 binden fazla kişiye kurban etinden yapılan yemekler dağıtılacak. Türkiye'den hayırsever Ahmet Ertürk tarafından toplanan kurban bağışlarıyla kesilen büyükbaş hayvanlar, yemek yapılarak muhtaç kişilere dağıtılıyor. Bayram süresince 200'den fazla büyükbaş hayvan kesilerek yemek yapılıp halka dağıtılacak. 5 binden fazla müslümana yemek ikram edileceğini belirten hayırsever Ahmet Ertürk, “Bu sene Kurban Bayramı’nda yine Müslümanlarla Afrika’da beraberiz. Burada tüm müslümanlara yemek ikram edeceğiz. Yemekler hazırlandı. Gönlümüz Türkiye’de ama fiziki olarak buradayız, müslümanlarla beraberiz. Hayırlı bayramlar olsun inşallah” ifadelerini kullandı. (ÖK-ÖK-D)
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