- Uganda’da 45 kişi müslüman oldu



- Yurtdışı sosyal yardım faaliyetlerini birçok mazlum coğrafyada sürdüren Vuslat Derneği Uganda’da mühim çalışmalara imza atıyor. Bölgeye düzenli olarak insani yardım ulaştıran Vuslat Derneği son olarak bir cami inşaatını tamamladı. Tamamlanan camide 45 kişi müslüman oldu. Başkent Kampala’ya 170 km uzaklıkta bulunan ve Mescid-i Nur adı verilen cami 1911 yılından beri bölgeye hizmet veriyor. Topraktan yapılan bu cami sık sık doğa koşullarına yenik düşüp yıkılıyordu. Vuslat Derneği tarafından bu cami yerine 2 bin kişiye hizmet verme kapasitesinde yeni bir cami inşa edildi ve Hz. Muhammed (SAV) Mustafa Camii adı verildi.

Uganda uzun süreden beri kuraklık problemi ile mücadele ediyor, El Nino doğa olayının yaralarını sarmaya çalışıyor, bunların yanında Güney Sudan’dan gelen mültecilere ev sahipliği yapıyor. Vuslat Derneği zorlu koşullardan etkilenen bölgelere hem insani yardım iletiyor, hem de halkın ilmi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Vuslat Derneği’nin inşaa ettiği Hz. Muhammed (SAV) Mustafa Camii vesilesiyle 45 kişi müslüman oldu. Vuslat Derneği Genel Koordinatörü Cüneyt Süleymanoğlu, “Uganda gerek zorlu hayat koşulları, gerek doğal faktörlerin etkisiyle senelerdir zor zamanlar yaşıyor. Vuslat Derneği olarak gücümüz yettiğince Dünyanın her bir köşesine umudu yaymayı hedefliyoruz. Yaptığımız insani yardımlar her seferinde bölge halkları tarafından büyük bir sevinç ile karşılanıyor. Ülkemizi ve dinimiz İslam’ı en güzel şekilde temsil edebilmek gayesiyle attığımız adımlar meyvelerini veriyor çok şükür. Son olarak Uganda’da inşaatını tamamladığımız camide 45 kardeşimiz Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. Böyle bir hayra vesile olmak bizim için büyük bir gurur" dedi.



