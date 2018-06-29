UEDAŞ’tan “Yenilenebilir Enerji” mesajı İzle



- Sosyal sorumluluk alanında farkındalık çalışmalarıyla öne çıkan Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım şirketleri arasında sayılan UEDAŞ, yenilenebilir enerji konusuna dikkat çekmek için Bursa’da trafolarda “Yenilenebilir Enerji ile Geleceğe” mesajını verdi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3 milyonu aşkın aboneye kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) toplumun bilinçlenmesi için de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Hizmet bölgesinde sürdürdüğü “Trafolar Konuşuyor” Projesi ile toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen UEDAŞ, bu kapsamda yeni bir çalışmaya daha imza attı. Toplumu ilgilendiren çeşitli konularda duyarlılık oluşturmak için başlatılan proje kapsamında son olarak yenilebilir enerji konusu ele alındı. Pilot bölge olarak belirlenen Bursa’da yer alan bir trafo binasına “Yenilenebilir Enerji ile Geleceğe” mesajı verilen projesi kapsamında, alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesini amaçlanıyor. UEDAŞ, ayrıca çocuklara bilinçli enerji kullanımı ile ilgili yıl boyunca eğitim ve seminerler veriyor. Trafolar sosyal mesaj veriyor 2017 yılının sonlarında başlanan “Trafolar Konuşuyor” projesi ile UEDAŞ, atıl konumda olan trafoları sosyal sorumluluğa açarak toplumun bilinçlenmesini hedefliyor. Böylelikle trafolardaki olumsuz yazıların ve tekdüzeliğin önüne geçilirken aynı zamanda sosyal mesajlar verilmesi sağlanıyor. Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti sanatı ile yazıldı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da belirlenen 30 trafoda boyama çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumlarla da işbirliği yapılarak ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.

