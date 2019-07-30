UEDAŞ'tan Kızılay'a tam destek

-Kızılay aracı içerisinden genel ve detay görüntüler

-Kan veren vatandaşların görüntüleri



( BURSA ) BURSA



- UEDAŞ, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şirket çalışanları kan bağışı ile Kızılay’a destek olmayı sürdürüyor. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) sosyal ve kültürel faaliyetlerle hizmetlerini sürdürüyor. Kurum kültürü haline getirdiği geleneksel kan bağışı etkinliğini gerçekleştiren UEDAŞ, Türk Kızılayı ile ortaklaşa bağış kampanyası başlattı. Şirket tarafından çalışanlar için hazırlanan kan bağışı görselinde her iki saniyede bir kan bağışına ihtiyaç duyulduğu vurgulanırken “Her bağışla, dokun hayata” ifadesi yer aldı. Osmangazi’ye bulunan Genel Müdürlük kampüsünde kurulan kan alım merkezlerine çalışanların yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Saat 10.00’da başlayan faaliyette çalışanlar ve vatandaşlar, kan bağışının yanı sıra kök hücre numunesi için de bağışta bulundu. Uzman hekim eşliğinde yapılan ön muayene işleminde kan vermek için herhangi bir sağlık problemine rastlanmayan 49 gönüllü bağış gerçekleştirdi. Her yıl yeni çalışmalara imza atan UEDAŞ, trafolar konuşuyor, şehrin ışıkları, bi’ kitap daha aydınlık bi’ hayat ve kardeşim üşümesin projeleriyle de sağlığın yanı sıra eğitim, kültür ve sanat alanında da sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor.

