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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uçuştan dönen THY kabin memuru, Büyükçekmece'deki otobüs kazasından hayatını kaybetti

Uçuştan dönen THY kabin memuru, Büyükçekmece'deki otobüs kazasından hayatını kaybetti

Kazadan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Elektrik Direği Otobüs Kazası Memur Trol 


- Büyükçekmece'de İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden Didem Şam'ın, Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olduğu öğrenildi. Şam'ın Bangkok-İstanbul uçuşu sonrası evine gitmek üzere Havaist otobüsüne bindiği öğrenildi. Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında yaşanan kazada kontrolden çıkan Havaist otobüsü önce yol kenarında bulunan manav tezgahlarına, ardından da beton elektrik diğerine çarpmıştı. Kazada Didem Şam hayatını kaybederken, şoför ile birlikte 8 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Didem Şam'ın THY'de kabin memuru olarak çalıştığı, Bangkok-İstanbul uçuşu sonrası evine gitmek üzere Havaist otobüsüne bindiği öğrenildi. Kazada eşi ile birlikte tatilden dönen bir diğer THY kabin memurunun da hafif yaralandığı belirtildi.
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