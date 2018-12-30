Uçurumun ucunda askıda kalan aracı kurtarırken canlarından oluyorlardı Haberi

-Aracı halat bağlamaya çalışılması

-Kulüp başkanının uyarması ve ardından aracın kayarak gelmesi

-Son anda aracın altında kalmaktan kurtulma anları

-Askıda kalan aracın kurtarılma çalışmaları



( KARABÜK -ÖZEL)- Buzlu yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular KARABÜK



- Karabük’te ormanlık alanda kayarak uçurumun ucunda askıda kalan otomobili kurtarmak isteyen vatandaşlar buzlu yolda kayan başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular. O anlar ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre Safranbolu ilçesinde Ahmet Usta mevkii ormanlık alanda yokuş aşağıya inen bir araç buzlanan yolda duramayarak uçurum ucunda askıda kaldı. Kendi çabaları ile aracı kurtaramayan vatandaşlar Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği’nden yardım istedi. Kulüp Başkanı Ahmet Demir ve beraberindeki ekip kısa sürede olay yerine ulaşarak aracı kurtarmak için çalışmalara başladı.

Bu sırada kulüp başkanı Ahmet Demir askıda kalan aracın arkasında halat bağlamaya çalışanların arkası dönük olduğundan yukarında gelen araçlara dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunduğu sırada bir araç kayarak askıda duran araca çarptı. Bu sırada iki kişi aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, o anlar ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Yolun üst kısmında önlem alan KARDOFF ekipleri daha sonra araç vinçlerinin yardımı ile aracı askıda kaldığı uçurumun ucundan çekerek kurtardı.

