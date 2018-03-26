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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uçurumun kenarında duran ticari araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - KOCAELİ Video

Uçurumun kenarında duran ticari araçtaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - KOCAELİ Video

- Mahsur kalan ticari taksiden görüntü - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Ticari taksinin halat ve vinçle çekilişi - Taksi sürücüsü ile röpörtajKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, uçurumun kenarında çamura saplanan ticari araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, İzmit'in Serdar Mahallesi'nde, Mirzeydin Akın idaresindeki 41 T 0059 plakalı ticari araç, çıkmaz sokaktan geri dönmek isterken, uçurumun kenarındaki çamura saplandı.Aracın uçuruma düşme ihtimaline karşı frene basılı şekilde bekleyen sürücü Akın, itfaiye ekiplerini telefonla arayarak yardım istedi.itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından araç ve sürücüsü Akın bulunduğu yerden çıkartıldı.Sürücü Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolu şaşırdığını, devamlı bölgeye müşteri getirdiğini belirterek, "Ben aşağıda yol var diye indim ama yol kapalıydı. Yukarı çıkarken araba uçuruma doğru kaydı. Orada bir saat kadar bekledim." dedi.

Ticari Taksi Çekiliş Ticari Araç Çıkmaz Sokak 

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