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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Uçurumdan yuvarlanan otomobil teknenin üzerine düştü: 4 yaralı - ADANA Video

Uçurumdan yuvarlanan otomobil teknenin üzerine düştü: 4 yaralı - ADANA Video

- Uçurumdan düşen otomobilden görüntü - Olay yerindeki ekiplerden görüntü - Ambulanstaki yaralıdan görüntüUçurumdan yuvarlanan otomobil teknenin üzerine düştü: 4 yaralı - Adana 'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin marinadaki teknenin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin teknenin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EG 701 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Çoban Dede Türbesi civarında uçurumdan yuvarlanarak Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan Güney Marina'daki boş bir teknenin üzerine düştü.Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan 4 kişiyi otomobilden çıkarttı.Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaklaşık 10 metreden düştüğü belirlenen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

İlk Müdahale Hastane Bild 

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