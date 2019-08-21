Uçurumdan yuvarlanan engelli kurtarıldı - ANKARA

- Hacıkadın deresi kenarına intikal eden kurtarma ekipleri - 112 Acil Servis, polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin engelli gence ulaşması - Dere kenarında bulunan protez bacaktan detaylar - Engelli gencin sedyeye alınması - Engelli gencin sedye ile dereden geçirilmesi - Engelli gencin şarkı söylemesi - Sedyedeki engelli gencin ambulansa taşınması Ankara 'da uçurumdan yuvarlanan engelli kurtarıldı - Keçiören'de 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan engelli, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı - Engellinin çıkan protez bacağı da dere kenarında bulunduANKARA (AA) - Ankara 'da 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan engelli, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde bulunan Hacıkadın deresi kenarına arkadaşıyla buluşmaya giden engelli Abdullah Altınsoy, protez takılı bacağının kayması sonucu yaklaşık 60 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.Altunsoy'un arkadaşı kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis, polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri, Altınsoy'u yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtardı.Ekipler, kolu da protez olan Altınsoy'un çıkan protez bacağını dere kenarında buldu.Altınsoy, sedyeyle ambulansa götürülürken, "Belki de insanlara bir iyilik yapmak için, birine güler yüz göstermek için Rabbim yaşatıyor beni. Devletin güler yüzünü gördüm, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Ambulansla hastaneye sevk edilen Altınsoy, tedavi altına alındı.
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