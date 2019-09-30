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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uçurumdan düşen kadın öldü - HAKKARİ

Uçurumdan düşen kadın öldü - HAKKARİ

- Şemdinli Devlet Hastanesi bahçesi - Acil servis önünde bekleyen vatandaşlar Hakkari 'de uçurumdan düşen kadın öldüHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Günyazı köyü Kepenek mezrası kırsalında hayvanlarını otlatan Emine Keskin (54), kayalık bölgede dengesini kaybederek uçurumdan düştü.Ağır yaralanan Keskin, ambulansla kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayı duyan Keskin'in yakınları hastaneye geldi.

Hastane Kayalı Gesi Hayvan 

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