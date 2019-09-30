Uçurumdan düşen kadın öldü - HAKKARİ

- Şemdinli Devlet Hastanesi bahçesi - Acil servis önünde bekleyen vatandaşlar Hakkari 'de uçurumdan düşen kadın öldüHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Günyazı köyü Kepenek mezrası kırsalında hayvanlarını otlatan Emine Keskin (54), kayalık bölgede dengesini kaybederek uçurumdan düştü.Ağır yaralanan Keskin, ambulansla kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayı duyan Keskin'in yakınları hastaneye geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım