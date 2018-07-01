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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Uçurumda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı - BARTIN

Uçurumda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı - BARTIN

- Ekiplerin köpekleri kurtarma çalışmasından görüntüUçurumda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardıBARTIN (AA) - Bartın ’ın Amasra ilçesinde uçurumda mahsur kalan 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Boztepe Mahallesi Ağlayan Ağaç mevkisinde 2 köpeğin uçurumun kenarında mahsur kaldığını gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu köpekleri mahsur kaldığı yerden kurtardı.Köpekler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.

Mahsur Kaldı Köpek Bild 

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