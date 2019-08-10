Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

-Keçilerin kurtarılmasından görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı Bild Keçi 


- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tırmandıkları uçurumda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle mevkiinde bulunan uçuruma tırmanan 2 keçi mahsur kaldı. Mahsur kalan keçileri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırmandıkları yerde mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler merdiven yardımı ile keçilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Mahsur kalan 2 keçi, itfaiye aracının merdivenine bindirilerek mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan 2 keçi daha sonra sahibine teslim edildi. Keçilerinin kurtarıldığına çok sevindiğini ifade eden Turhan Tankutay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (MK-
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı