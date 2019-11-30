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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uçurumda asılı kalan iş makinesi yüklü tır korkuttu

Uçurumda asılı kalan iş makinesi yüklü tır korkuttu

cep telefonu kaza yerinden detay

İş Makinesi Uttu Cep Telefonu Tır Dorsesi 

-Tır vinçle kurtarılması detay

( ORDU ) ORDU

- Ordu'da uçurumda asılı kalan tır dorsesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kabadüz ilçesinde A.G'nin kullandığı 06 BCN 678 plakalı iş makinesi yüklü tır ilçe girişinde dorsesi yolun dışına çıktı. Uçurumda asılı kalan tır endişeye neden oldu. Kaza yerinde emniyet tedbir aldı. Olay yerine gelen iş makinesi ve vinçle tır uçurumdan kurtarıldı. (MB-SLH-
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