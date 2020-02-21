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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Uçurumda ağaca asılı kalan inek kurtarıldı Haberi

Uçurumda ağaca asılı kalan inek kurtarıldı Haberi

İNEĞİN KURTARILMA ANI

( BARTIN ) BARTIN

Mahsur Kaldı Gesi Irak 


- Bartın’da yuvarlanarak 10 metrelik uçurumda ağaca asılı kalan inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay merkeze bağlı Arıönü köyünde meydana geldi. Otlaması için tarlaya bırakılan Caymaz Yıldırım’a ait inek, yağmur nedeniyle kayganlaşan alanda dengesini kaybederek 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumun kenarında bulunan ağaca takılan inek burada mahsur kaldı. İneği gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından vinç yardımı ile ineği sağ salim kurtardı. (AY-OA-
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