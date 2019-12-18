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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

İtfaiye ve uçuruma yuvarlanan araç (amatör kamera)

Amatör Kamera Jandarma Amatör Polis Ekipleri Direksiyon 

-Olay yeri inceleme
-Ekiplerin araç ve çevresinde inceleme
-Ekipler dönüş

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da, 150 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Defne ilçesi Döver mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 EE 631 plakalı otomobilin sürücüsü Gökben Aslanyürek (29), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla, 150 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlanan Gökben Aslanyürek, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerinin yardımıyla yukarı çıkarılan Gökben Aslanyürek, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MBY
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