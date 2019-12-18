Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uçuruma yuvarlanan çoban öldü - ARTVİN

Uçuruma yuvarlanan çoban öldü - ARTVİN

- Uçuruma yuvarlanan çobanın ölmesi - Olay yerinden görüntüler - Hayatının kaybeden Resul Çoruh'un cesedinin ambulansa konulması - İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiUçuruma yuvarlanan çoban öldüARTVİN (AA) - Artvin 'de sürülerini otlatırken uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti. Artvin merkeze bağlı Kalburlu köyünde sürülerini otlatan Resul Çoruh (65), kayalıklardan 60 metre uçuruma yuvarlandı.Babası Resul Çoruh’la birlikte çobanlık yapan Emre Çoruh, babasının yuvarlandığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Çoruh’un olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti.Çoruh’un cesedi AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden Artvin - Yusufeli kara yoluna indirilerek Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Kayalı Bild 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı