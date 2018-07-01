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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Uçurum kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Uçurum kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

- İtfaiyenin hazırlık yapması

Köpek Kışla 

-- Uçurumun kenarına inmeleri
-- Köpeği kurtarmaları
-- Yukarı çıkartmaları ve alkışlanmaları

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın'da uçurumun kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Amasra ilçesinde Tavşan adasının mahzarasını izleyen vatandaşlar, uçurumun kenarında köpek sesi duyunca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kısa süreli hazırlık çalışmasının ardından halatlar yardımı ile yaklaşık 10 metreden aşağıya indi. Uçurumun kenarında aparat ile köpeği yakalyaan ekipler, kurtarma çalışmasıyla birlikte köpeği yukarıya çıkarttı. Bu sırada kurtarma çalışmasını izleyen vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı. Kurtarılan köpek ise sahibine teslim edildi. (OA
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