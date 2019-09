“Uçurtmanın peşinde” kısa film galası Mardin’de yapıldı

-Film galası katılımcılar detay

- Mardinli Zahit Mungan’ın hayalleri kısa film oldu. Mardin’de galası gerçekleştirilen “Uçurtmanın Peşinde” kısa film sanatseverlerden tam not aldı. Mardin’de çocukluğundan beri uçurtma ile uğraşan ve yaptığı uçurtmalar ile uluslararası bir çok festivale katılan uçurtma ustası ve fotoğraf sanatçısı Zahit Mungan’ın sevdası yönetmen Anıl Tokur tarafından 14 dakikalık kısa film haline getirilerek ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödül aldı. Mardin’de tarihi bir otelin damında gerçekleştirilen “Uçurtmanın peşinde” film galasına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. “Uçurtmanın peşinden koşmaya devam edeceğim” Film ile ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine konuşan Uçurtma ustası ve sevdalısı Zahit Mungan “ Bu film için çok mücadele ettik ve bir çok yerde ödül aldı. Dünyanın bir çok yerinde uçurtma festivalinde Türkiye’yi temsil ettim. Bu filmde benim hayatımda önemli olan 3 noktaya değinildi. İlerleyen zamanda internet ortamınsa yayınlanacak. Yüz yıllardır Mardin’de uçurtma uçuruluyor. Bende uçurtmamla damda büyüdüm. Benim için büyük bir sevda ve uçurtmanın peşinden koşmaya devam edeceğim. Bence herkes kendi uçurtmasını yağmalı ve uçurmalı” diye konuştu.

Usta Ressam’dan Zahit Mungan’a tam not Gala da konuşan Mardinli Ressam İsmet Yedikardeş, Mardin’de uçurtma ile gökyüzünden fotoğraf çeken ilk kişinin Zahit Mungan olduğunu ifade ederek “ Zahit kardeşimiz uçurtmaya öyle sevdalı ki hikayesini yazmaya başlamış. Türkiye’de ilk uçurtma ile resim çeken kardeşimiz. İlk Mardinli Uçurtma sevdalısı ancak böyle güzel tarihi bir şehirde gökyüzünü renklendiren Zahit Mungan. Uçurtma diyip geçmeyin. Aziz Sancar niceler. Bu uçurtmanın ardından neler çıkar. İlerde uçurtmalar renk mi değiştirir. Teknoloji ilerledikçe bu uçurtmanın da şekli değişecektir” diyerek Mungan’a başarılar diledi. “Dünyanın bu topraklardan öğrenmesi gereken sayısız güzellikler var” Askerde olduğu için galaya mektupla katılan filmin yönetmeni Anıl Tokur mektubunda bu film barış içinde yaşamayı kabullenmiş, umudu elinden bırakmayan, ötekileri gözeterek güzeli yere ve göğe yaymaya çalışan insanları anlatan bir film olduğunu belirterek “ Umutsuzluk için bir çok neden varken gözleri ışıl ışıl göğe bakan Mardinli çocukların hikayesi. Dünyanın bu topraklardan öğrenmesi gereken sayısız güzellikler varken yaptığım en iyi şey bu filmi çekmek” olduğunu ifade etti.

Uçurtma sevdalısı Zahit Mungan katılımcılara destekleri için teşekkür ederek bu dünyadan geriye güzel şeyler bırakmak gerektiğine vurgu yağarak uçurtma hayallerini yansıttığı şiirini okudu. Konuşmaların ardından 13 dakikalık kısa filme yer verilerek Uçurtma sevdalısı Zahit Mungan’ın uçurtma sevdası, çocukların uçurtma hayalleri ve Mardin’in dar sokaklarından gökyüzüne uzanan uçurtma hikayesi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Film izleyicilerden tam not aldı.