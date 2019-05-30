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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaraladı - SİİRT

Üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaraladı - SİİRT

- Çocuğun düştüğü ev - Siirt Devlet Hastanesi acil servis önü Siirt 'te üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaraladıSİİRT (AA) - Siirt 'te üçüncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Mehmet Nebil Oktay Caddesi'ndeki evlerinde balkona çıkan 4 yaşındaki Ramazan Ensar Aydın, dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Acil Servis İlk Müdahale Gesi 

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