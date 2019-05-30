Üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaraladı - SİİRT

- Çocuğun düştüğü ev - Siirt Devlet Hastanesi acil servis önü Siirt 'te üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaraladıSİİRT (AA) - Siirt 'te üçüncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Mehmet Nebil Oktay Caddesi'ndeki evlerinde balkona çıkan 4 yaşındaki Ramazan Ensar Aydın, dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
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