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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üçüncü evladı da bu araba

Üçüncü evladı da bu araba

klasik arabadan detaylar

Hastalık Klasik Araba Klasik Otomobil Mobilya Kara Şimşek 

-röp

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılık yapan klasik araç tutkunu Alper Sena, 3 yıl önce satın aldığı 1971 model Opel Record otomobiline gözü gibi bakıyor. Binmeye kıyamadığı aracı özel yaptırdığı garajda saklayan Sena'nın "Evladım" dediği araç tamamen orjinal. Sadece lastik ve aküleri değişmiş. Alper Sena, "Eşim, ben ve 2 evladım var, bu da bizim üçüncü evladımız" diye konuştu.
Çocukluğundan bu yana klasik arabalara karşı tutkusu olan Alper Sena, bu hayaline 3 yıl önce kavuştu. Satın aldığı 1971 model klasik otomobil sadece 42 bin kilometre... 3 yıldır sahibi olduğu arabaya binmeye kıyamayan Sena, üçüncü evladım dediği otomobilini özel garajda saklıyor. Eşiyle birlikte klasik arabayı garajdan İHA için çıkaran klasik tutkunu adam, "İnegöl'de mobilya işleriyle uğraşıyoruz. Arabayı 3 yıl önce aldım. Bu tutkum çocukluğumdan beri var. Eskiden kara şimşekleri izlerken hep hayal ediyordum böyle bir klasik araba almayı. Allah'ta bana 3 yıl önce nasip etti. 1971 model Opel Record aracım şuanda 42 bin kilometrede. Aracımda değişen bir şey yok, sadece yeniden boyattım o da mecburiyetten dolayı ve lastikleri ile aküsünü değiştirdim. Aracımız tamamen orjinaldir" dedi.
Sena, "Araba üç yıldır bende. Hiç kullanmıyorum, sadece siz geldiğiniz için çıkarttım. Normalde iki evladımız var, bu da bizim üçüncü evladımız. Arabaya 1 milyon lira bile verseler vermem. İnsan evladını parayla satar mı? Bu arabaların piyasa değeri yok. Sadece bu bir tutku, bir hastalık, bir hayranlık" dedi.
Satın alırken arabanın plakasını görünce daha da mutlu olduğunu beliren Alper Sena, plakanın kendi isim, soyisim baş harfleri ile doğum tarihi rakamları olduğunu söyledi.


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