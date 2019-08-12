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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ücretsiz kıyma çektirmek için saatlerce kuyrukta beklediler

Ücretsiz kıyma çektirmek için saatlerce kuyrukta beklediler

Kıyma çektirmek isteyen vatandaşların kuyrukta beklemeleri

Alışveriş Kurban Bayramı Market Kıyma Makinesi Bild 

-Kıyma çektirmeleri
-Market işletmecisi Necmi Akgül ile röp.
-Vatandaşlar ile röp.
-Detaylar

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta bir market Kurban Bayramı süresi ve sonrası vatandaşların kurban etlerini ücretsiz olarak kıyma çekiyor. Ücretsiz kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar da saatlerce kuyrukta bekledi. Her yıl Kurban Bayramı süresince ve sonrasında kurban etlerini ücretsiz kıyma çekerek vatandaşlara hizmet veren Zonguldak'taki bir market geleneğini bu Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Ücretsiz kıyma çekildiğini duyan vatandaşlar markete koştu. Kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar saatlerce bekleyerek uzun kuyruklar oluşturdu. Müşteri memnuniyetini her zaman birinci öncelik olarak gördüklerini ifade eden market yetkilisi Necmi Akgül, "Zonguldak halkı bizi 365 gün boyunca tercih edip bizden etini, kıymasını ve diğer alışverişlerini yaparlar. Halk bizi tercih ettiği için 365 gün boyunca bu makineyi Zonguldak halkı çalıştırmaktadır. Zonguldak halkı olmasa market sahibi makineyi 3 gün çalıştıramaz neden çünkü halkın verdiği paralarla bu makine 365 gün hizmet ediyor. Yılda bir kere kurban bayramında 1 hafta boyunca da halkımıza ücretsiz kıyma çekerek halkımızın vermiş olduğunu bir nebzede olsa geri vermek mahiyetinde onlara kıymayı çekmekteyiz. Müşterilerimiz Kurban Bayramında kendi kıymalarının bedava çekilmesi sebebiyle daha sonraki et, kıyma ve diğer alışverişlerinde bizi tercih etmekte neden kurbanda bunların etleriniz biz çekmişiz. Zonguldak halkı kendine yapılan iyiliği asla unutmaz. Kendilerine yapılan kötülüğü de unutmaz. Bunu biz çok iyi bildiğimiz için halkımıza Kurban Bayramında 4 tane elaman ve 2 tane kıyma makinesi ile hizmet etmekteyiz. Şuana kadar 10 ton kıyma çekmişizdir" dedi.
Kıyma çektiren bir vatandaş ise "Alışverişimizi buradan yapıyoruz. Ona karşılık ücretsiz kıyma çektiriyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

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