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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı - DENİZLİ

Ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı - DENİZLİ

- Polis ve sağlık ekiplerinden detay - Eylem yapan işçilerden detay - inşaat detay - Vince çıkan işçi detay Denizli 'de ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı - Çalıştıkları firmadan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla vince ve aparman çatısına çıkarak eylem yapan 20 işçiyi polis ikna ettiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde, özel bir sitenin inşaatında kullanılan vince ve apartmanın çatısına çıkan 20 işçi, yüklenici firmadan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.Selçukbey Mahallesi'nde yapımı süren sitede çalışan 20 işçi, alacakları olduğunu ileri sürerek vinç ve çatıya çıktı.Ücretlerini almadan inmeyeceklerini belirten işçileri ikna edemeyen çalışanlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekiplerin çabaları bir buçuk saat sonra sonuç verdi. 18 katlı apartman inşaatının çatısına ve vince çıkan işçiler, ikna olarak eylemlerini bitirdi.Soğuk ve yağışlı havaya rağmen uzun süre eylem yapan işçiler, "Halimizi görün, üç aydır maaş alamıyoruz." dedi.

Polis Bild Yağışlı Hava Sağlık Ekipleri 

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