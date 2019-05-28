Uçmayı yeni öğrenen yavru karga, kedilere yem olmaktan kurtarıldı

-Yavru karganın kurtarılışı

-Yetişkin kargaların kurtaran şahsa yaklaşması

-Adamın kaçması

-Yavru karga detay

-Yavru kargaya su verilmesi

-Karganın ağaca konması

-Arife Yanık röp.

-detaylar



( ANTALYA )- Hayvanseverler tarafından kurtarılan karga, anne ve baba karganın gözetimi eşliğinde ağaca tekrar konuldu ANTALYA



- Antalya’da uçmayı öğrenirken yere düşen yavru karga, hayvanseverler tarafından kedilere yem olmaktan son anda kurtarıldı. Yavru karga, anne ve babasının gözetimi eşliğinde ağaca tekrar konuldu. Muratpaşa ilçesinde yavru bir karganın uçmak isterken düştüğü ve kedilerin saldırdığı ihbarını alan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, apar topar olayın gerçekleştiği Güvenlik Mahallesi’ndeki bir aparmanın bahçesine geldi. Kedileri bölgeden uzaklaştıran Yanık, ardından kaçan yavru kargayı aramaya başladı.

Yanık ve dernek üyeleri, otluk alandaki yavru kargayı almaya çalışırken, bir ağacın dalında bekleyen yetişkin anne ve baba karganın kendilerine doğru geldiğini fark etti. Kafalarını koruyan dernek üyeleri, yavru kargayı alarak kaçmaya başladı.

Güvenli alana geldikten sonra su verilen yavru karga, ardından bir ağacın dalına konuldu. “Niyetimizi anladıkları için saldırmadılar herhalde” Yavru kargaların bu dönemlerde uçmayı öğrendiğini ve genelde yere düştüklerini belirten Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, bir hayvansever tarafından kedilerin saldırdığı yavru karga ihbarı alınca hemen olay yerine geldiklerini ve kargayı kurtardıklarını söyledi.



Anne karganın saldırısına maruz kalmayı göze aldıklarını dile getiren Yanık, “Çok yaklaştılar. Saldıra da biliyorlar. Belki de niyetimizi anladıklarından saldırmışlardır. Çam ağacına yerleştirdik, iki güne kadar uçabileceğini düşünüyoruz. Bizim en çok korktuğumuz şey insanların bu tür hayvanları sokakta bulduklarında kafese kapatmaları. Bu durumda milli parklar orman bölge müdürlüğü ya da bizi arayabilirler” diye konuştu.

(SM-

