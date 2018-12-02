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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
'Uçmak için Engelleri Kaldırdık' etkinliği - ADANA

'Uçmak için Engelleri Kaldırdık' etkinliği - ADANA

"Uçmak için Engelleri Kaldırdık" etkinliği - ADANA - Etkinlikten genel ve detay - Engellilerin hazırlanması - Engellilerin yamaç paraşütüyle atlaması - Güner Akkaya ile röportajADANA (AA) - Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübünce (AHAS) organize edilen "Uçmak İçin Engelleri Kaldırdık" adlı etkinlikte, 20 engelli çocuk yamaç paraşütüyle havalandı. Adana Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda AHAS tarafından 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.
Engelli 20 çocuğun usta öğretmenler yardımıyla uçtuğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.AHAS Başkanı Güner Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla yılda beş defa "Uçmak İçin Engelleri Kaldırdık" etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlikle engellileri hayatlarında ilk defa gökyüzüyle buluşturduklarını dile getiren Akkaya, "Engelli kardeşlerimize imkan verildiğinde engelsizler gibi birçok sporu yapabileceklerini noktasında amacımız farkındalığa dokunmaktı. Bu yıl beş etkinlikte toplam 125 engelli gencimizi hayatlarında ilk defa gökyüzüyle buluşturduk. Mutluyuz, yorucu bir gündü ama yaşadığımız mutluluk her şeye değerdi." diye konuştu.
Engelliler de yamaç paraşütü yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Etkinliğe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de engellilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

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