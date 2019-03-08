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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Uçhisar’da meydan projesinin temel atma töreni yapıldı

Uçhisar’da meydan projesinin temel atma töreni yapıldı

UÇHİSAR BELEDİYESİ MEYDAN PROJESİ TEMEL ATMA TÖRENİNE GELEN VATANDAŞLAR

Temel Atma Töreni Allah Şahit 

-BELEDİYE BAŞKANI KARAASLAN'IN KONUŞMASI
-DUA EDİLMESİ
-TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILMASI

( NEVŞEHİR )- Uçhisar’da meydan projesi 5 ay da tamamlanacak NEVŞEHİR

- Uçhisar Belediyesi tarafından 5 ay içerisinde tamamlanması planlanan meydan projesinin temeli dualar eşliğinde atıldı. Uçhisar Belediyesi tarafından kasabada büyük bir eksikliği hissedilen meydan projesinin temel atma töreni bugün yapıldı. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan temel atma töreni öncesinde yaptığı açıklamada temeli atılan meydan projesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı günü hizmete açılacağını söyledi.

Karaaslan, “Uçhisar’ımızda meydan projemiz zorunluluk arz eden bir projeydi. Bu nedenle biz bu projenin yürütülmesi ve uygulanabilmesi için epeyce çaba sarf ettik. Dolayısıyla bu çabalarımız sonuç verdi. Bugün bu meydan projemizin temelini atacağız. Bu nedenle burada toplanmış ve bu seremoninin içinde gerçekleştirileceğimiz programa şahitlik ediyoruz. Açık ve net bir şey ifade etmek isterim ki bugün temelini attığımız bu meydanın Allah nasip ederse 30 Ağustos Zafer Bayramında da anahtarlarını müstecirlerimize teslim edeceğiz. Burada sizlerin şahitliğinde bu vaadi veriyorum. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ın konuşmasının ardından meydan projesinin temeli dualar eşliğinde atılırken meydan projesine ilk çimentoyu Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ın yanı sıra Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit tarafından atıldı.
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