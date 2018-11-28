Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Uçan rahip ABD’de gündem oldu - ABD’de uçarak vaaz veren rahip sosyal medyaya gündem oldu

- Uçan rahip ABD’de gündem oldu - ABD’de uçarak vaaz veren rahip sosyal medyaya gündem oldu

rahibin uçarak geldiği görüntüler

(WASHINGTON) - Uçan rahip ABD’de gündem oldu- ABD’de uçarak vaaz veren rahip sosyal medyaya gündem oldu WASHINGTON

Sosyal Medya Rahip 


- ABD’de verdiği vaazı daha etkili hale getirmek isteyen bir rahip kürsüye uçarak geldi. Rahibin uçarak geldiği anlar ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. ABD’nin Mississippi eyaletinde vaaz veren bir rahip, Hz İsa’nın dünyaya gelişini daha etkili bir şekilde anlatmak için vaaz kürsüsüne, hazırlanan bir platform sayesinde uçarak geldi. Rahibin, sahneye indirilirken Hz İsa’nın yeryüzüne gelişini tasvir edip "Kardeşlerim burada çok basit bir soru var, siz İsa’nın geri dönüşüne hazır mısınız? Amen" ifadeleri dikkat çekti. Rahip’in uçarak geldiği görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı