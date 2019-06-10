Uçan balıkların yolculuk serüveni yoğun ilgi görüyor İzle

-- Balıkların su içindeki mücadelesi

-- İzleme alanından toplanan vatandaşlar

-- Detay görüntüler

-- Martıların balık kapması

-- Vatandaşlarla rop.



( VAN ) VAN



- Van Gölü’nün sodalı suyundan tatlı su yataklarına suyun ters yönünde adeta uçarak göç eden inci kefali balığının yolculuğu devam ediyor. Van'ın Erciş ilçesinde inci kefal bağlının göçü aralıksız devam ediyor. Van Gölü’nün sodalı suyundan tatlı su yataklarına suyun ters yönüne yaklaşık 40 kilometre mesafe gidip yumurtalarını bırakan inci kefal balıklarının meşakkatli göçü, izleyenleri adeta hayran bırakıyor. Doğa ile iç içe balık göçünü izleyen insanlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden sırf balık göçünü izlemek için Erciş’e gelen vatandaşlar, manzaradan oldukça büyülendiklerini belirtirken, çocuklar ise balıkların korunması için büyüklere mesaj verdiler.

