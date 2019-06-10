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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uçan balıkların yolculuk serüveni yoğun ilgi görüyor İzle

Uçan balıkların yolculuk serüveni yoğun ilgi görüyor İzle

- Mesire alanı

Ali Bal İnci Kefali Yumurta Hatıra Fotoğrafı Serüven 

-- Balıkların su içindeki mücadelesi
-- İzleme alanından toplanan vatandaşlar
-- Detay görüntüler
-- Martıların balık kapması
-- Vatandaşlarla rop.

( VAN ) VAN

- Van Gölü’nün sodalı suyundan tatlı su yataklarına suyun ters yönünde adeta uçarak göç eden inci kefali balığının yolculuğu devam ediyor. Van'ın Erciş ilçesinde inci kefal bağlının göçü aralıksız devam ediyor. Van Gölü’nün sodalı suyundan tatlı su yataklarına suyun ters yönüne yaklaşık 40 kilometre mesafe gidip yumurtalarını bırakan inci kefal balıklarının meşakkatli göçü, izleyenleri adeta hayran bırakıyor. Doğa ile iç içe balık göçünü izleyen insanlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden sırf balık göçünü izlemek için Erciş’e gelen vatandaşlar, manzaradan oldukça büyülendiklerini belirtirken, çocuklar ise balıkların korunması için büyüklere mesaj verdiler.
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