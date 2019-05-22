Uçan balıklar bu kez şehir merkezine göç etti

-Suyun tersine yüzen balıklar,

-Meraklı vatandaşların balıkları seyretmesi

-Vatandaşla röp.

-Mehmet Ali Akyüz isimli vatandaş ile röp.



( VAN - ÖZEL) VAN



- Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek göç eden inci kefali için alınan önlemler etkisini göstermeye başlarken, binlerce balık ise kent merkezine doğru göç etti. Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç ediyor. Van’ın merkez Tuşba ilçesinde bulunan Akköprü Deresi’nde suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalleri, eşsiz bir görüntü sunuyor. Kent merkezinde geçmiş yıllarda çok az sayıda görünen inci kefali, son yıllarda alınan önlemler sayesinde şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi’ne doğru göç etti. Vatandaşlar şehir merkezindeki göçü hayranlıkla izlerken, inci kefallerinin ise suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı görüldü.

Şehir merkezindeki derelere akın eden balıkları gören vatandaşlar, uzun süre balığın zıplamasını seyrederek cep telefonu ile de görüntülerini çektiler. Bazı çocuklar ise dereye inerek balıklara ekmek vermeye çalıştı. Mehmet Ali Akyüz isimli vatandaş, inci kefalleri her yılın bu aylarında tuzlu ve sodalı sulardan tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Biz bunları daha önce Erciş ve Muradiye ilçelerinde seyrediyordu. Son zamanlarda alınan sıkı tedbirler sayesinde balıklar artık şehir merkezindeki derelere geliyor. Güzel bir görüntü, ama maalesef üzülerek şunu söyliyeyim derelerimiz çok pis. Buradan yetkililere sesleniyorum bu derelerin temizliği ile ilgilenirseler çok iyi olur" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

