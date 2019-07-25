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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- 'Uçan Asker' Zapata, Manş Denizi'ni Geçmeye Çalışırken Suya Düştü

- 'Uçan Asker' Zapata, Manş Denizi'ni Geçmeye Çalışırken Suya Düştü

Arşiv-Bastille günü uçuş görüntüsü

( PARİS ) - "Uçan asker" Zapata, Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken suya düştü PARİS

İngiltere Kırıklı Teknoloji Başkent Forma 


- Fransa’da "uçan asker" Franky Zapata geliştirdiği özel flyboard ile İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken suya düştü. Geliştirdiği flyboard ile Bastille Günü törenlerinde "uçan asker" olarak adlandırılan Franky Zapata, İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçme denemesinde başarısız oldu. "Flyboard Air" olarak adlandırdığı kaykayıyla uçan Zapata, denizin ortasında bekletilen bir geminin üzerindeki platforma yakıt almak için inmek isterken denize düştü. Zapata'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili açıklama yapan iş arkadaşı Stéphane Denis, "Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Bu manevrayı defalarca denemişti, küçük bir riskin olduğunu biliyordu fakat manevraya kusursuzca hakimdi" ifadelerini kullandı. Fransa'nın başkenti Paris'te 1789 Fransız İhtilali’nin yıl dönümü 14 Temmuz Bastille Günü'nde süvari birlikleri, gösteri uçakları ve yüzlerce askerin boy gösterdiği kutlamalarda Fransa ordusunun yeni teknolojileri olan flyboard adlı araçla havada gösteri yapan "uçan asker" Zapata dikkat çekmişti. Flyboard'u 2018 yılında yapan Zapata’nın Champs-Elysees ve Eyfel Kulesi semalarında çekilen görüntüleri ilgi çekmişti.
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