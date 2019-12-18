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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcu gözaltına alındı - İSTANBUL

Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcu gözaltına alındı - İSTANBUL

- Gözaltına alınan Nigar D.'nin havalimanından çıkarılması - Nigar D.'nin polis aracına bindirilerek emniyete götürülmesiİSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yapan kadın gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, saat 06.45'te KKTC'ye gitmek için pist başı yapan PC 1930 sefer sayılı uçağa binen yolculardan Nigar D, taşkınlık yaparak bağırmaya başladı.
Güneş gözlüğü takıp başörtüsünü ağzına götürerek konuşmaya devam eden Nigar D'ye uçaktaki bazı yolcular tepki gösterdi.Uçağa çağrılan polis ekiplerice gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramaların ardından saat 10.00'da Ercan Havalimanı'na hareket etti.Havalimanıdaki polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi.Şüphelinin daha önce de psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Polis Aracı Polis Merkezi Psikolojik Tedavi Başörtüsü Polis Ekipleri 

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