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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uçaklarını beklerken yolculara samba resitali yaptılar İzle

Uçaklarını beklerken yolculara samba resitali yaptılar İzle

Gurup üyelerinin samba yapması

Dans Gösterisi 

-Yolcuların izlemesi
-Yolcuların gurup üyeleri ile fotoğraf çektirmesi

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Atatürk Havalimanı’nda uçağını bekleyen Kolombiyalı dansçılar Diana Tayior ve Anderzan Cazanova yolculara samba gösterisi yaptı. Müzik eşliğinde dans gösterisi yapan ikiliye yolcular büyük ilgi gösterdi. Türkiye’ye gösteri yapmak için gelen Kolombiyalı dansçılar Diana Tayior ve Anderzan Cazanova ülkelerine gitmek için bu sabah Atatürk Havalimanı'na geldi. Uçaklarını bekleyen iki dansçı, bu sırada cep telefonlarından müzik açarak samba gösterisi yaptı. Samba kıyafetleri ile gösteri yapan ikiliye yolcular ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Cep telefonları ile samba gösterisini çeken bazı yolcular, gurup üyeleri ile fotoğraf çektirdi.
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