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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor Haberi

Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor Haberi

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler

Resmi Gazete Polis Memuru Uluslararası Hava Polisi Kontrol Noktası 

-Yolculardan röp.
-Pasaport kontrol noktasından görüntüler
-Yolculardan detaylar
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) Uçaklarda "hava polisi" dönemi başlıyor- Yolcular "hava polisi" uygulamasından memnun İSTANBUL

- Uluslararası uçuşlarda uçak kaçırma ve benzeri olaylara karşı silahlı polis dönemi başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle artık uluslararası uçuşlarda en az iki silahlı sivil polis yer alacak. Yolcu gibi koltuklarda oturacak hava polisleri olaya özel silahlarla müdahalede bulunacak. İçişleri Bakanlığınca dün resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre uluslararası uçuşlarda artık iki sivil polis bulunacak. Uçak kaçırmalarına ve benzeri olaylara müdahale edecek hava polisleri yolcu gibi koltuklarda oturacak. Özel silahları ile yaşanabilecek olaylara müdahale edecek polisler, polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasından seçilecek. Hava polisi adayları Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyonlarca fiziki yeterlilik ve atış sınavına tabi tutulacak. Sınavlarda başarılı olan personel havacılık terminolojisi, uçak içi kapsamlı atış teknikleri, rehine müzakeresi, silahsız saldırı ve savunma amaçlı yakın dövüş teknikleri konularında eğitim alacak. Yeni başlayacak uygulama yolculardan da not aldı. İstanbul Havalimanı'nda yeni uygulamayı değerlendiren yolculardan Selami Alpsoy alınan bu karardan memnun olduğunu ifade ederken, İnsanların güvenliğinin çok önemli olduğu ve olması gereken bir proje olduğunun altını çizdi. Bakü'ye giden Nejat İdriszade ise "Olumlu bir uygulama. Bizim güvenliğimizi düşünüyorlar. Uçakta her şey olabilir, uçağı kaçırabilirler. Bunu düşünenlerden Allah razı olsun" dedi.
Finlandiya'ya giden bir başka yolcu Bilal Çetinkaya ise, "Bu çok iyi olur. Uçaktaki yolcuların güvenliği için önemli. Bundan sonra yaşanabilecek olaylar en aza indirilmiş olur" şeklinde konuştu.

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