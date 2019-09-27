Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

- Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

Kadının kurtarılma anları

(WASHINGTON) WASHINGTON

Yolcu Uçağı Mahsur Kaldı 


- United Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi. ABD’de Washington D.C- San Francisco seferini gerçekleştiren United Havayollarına ait yolcu uçağında, kadın bir yolcu tuvalette mahsur kaldı. Havada yaşanan paniğin ardından yolcu uçağı Denver Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi. Havayolu tarafından yapılan açıklamada tuvalette yaklaşık 1 saat mahsur kalan kadın yolcu, uçak acil iniş gerçekleştirmesinin ardından mahsur kaldığı tuvaletten kurtarıldı. Kadının yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladıFırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Yunanistandaki Yangın 3 Gündür SöndürülemiyorYunanistandaki Yangın 3 Gündür Söndürülemiyor
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı