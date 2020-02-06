Uçak kazasının yaralıları, taburcu olduktan sonra kaza anlarını anlattı

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( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktığı kazada yaralanan yaşlı çift, taburcu olduktan sonra kaza anında yaşadıklarını anlattı. Kazazede, "Bir ses geldi sonra kendimiz yerde bulduk" dedi.

Uçakta iki çocuktan birisinin sağlık durumun iyi, annesinin ise kırık ve yanıklarından dolayı özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı Kocası Niyazi Özçoban ile birlikte uçak kazasını yaşayan kazazede Nefiye Özçoban “ Allah razı olsun sağ olun. Uçak inmişti. Ondan sonra bir ses geldi sonra kendimizi yerde bulduk. Kendi imkanlarımızla dışarı çıktık. Büyük bir patlama oldu, yangın çıktı. Uçağın önü bölündü biz ön tarafındaydık kendi imkanlarımızla çıktık. Ayağım çok kötü durumda” diye konuştu.

Öte yandan uçakta bulunan 2 çocuktan birisinin sağlık durumunun iyi, annesinin vücudunda oluşan yanık ve kırıklardan dolayı özel bir hastaneye sevk edildi. Uçakta yaralanan ve özel hastaneye sevk edilen annenin amcası, “Uçak kazasında yaralanan yolcularından durumu şu an iyi vücudunda yanıkları var. Koç Üniversitesine nakli yapılıyor tedavisine orada devam edilecek. Kaza bu sonuçta oldu, öğrendik bir kargaşa oldu. Yaralı hastaların nereye sevk edileceği ile ilgili problemlerimiz vardı. Sevk edilen hastaneleri bulduk. Gelinimizin çocuğu var Kartal devlet hastanesinde uçakta olan iki çocuktan biri bizim, tedavisiyle ilgileniyoruz. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi annenin biraz sıkıntıları var kırık ve yanık var “ diye konuştu.

(AZ-CGK-



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