Uçak kazasında hayatını kaybeden Öğrenci Pilot Merve Altun son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-Cenaze namazı görüntü

-Merve Altun'un fotoğrafları



( AFYON KARAHİSAR)- Kızının öğrenci pilot arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döken baba Sefer Altun: “İyi yürekli kızım, aşkım benim” diye feryat etti AFYON KARAHİSAR



- Aydın’dan havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Karacasu ilçesi kırsalına düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğrenci pilot Merve Altun, Memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Merve Altun’un Babası Sefer Altun, kızının fotoğrafını öperek, “İyi yürekli kızım, aşkım benim” diyerek feryat etti. Çıldır Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için pazartesi sabahı kalkan, TC-JZC tescilli, tek motorlu, Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği pilot adayı Merve Altun'un olduğu belirlendi. Uçaktan en son, saat 10.26'da Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alındı. Bölgede karadan ve havadan yapılan aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Alana kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler, çalışmalarına önceki gün sabah günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Yapılan çalışmalarda, uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada ilk olarak tekerlek aksamına ardından uçağın enkazına ulaştı. Ekipler, ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği pilot adayı Merve Altun'un da cansız bedenlerini buldu. Merve Altun için bugün Afyonkarahisar’ın Sultandağı İlçesi Yakasinek Köyü’nde tören düzenlendi.

Tören öncesi baba evine getirilen Merve Altun’un Türk Hava Yolları'nda pilot olarak görev yapan ağabeyi Bülent Altun ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Babayı cenazeye katılan arkadaşları ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba ve aile yakınları bir yandan da taziyeleri kabul etti. Cenazeye Merve Altun'un pilot adayı arkadaşlarıyla eğitmenleri de katıldı.

Merve Altun'un annesinin küçük yaşta yaşamını kaybettiği öğrenildi. Baba evinin önünde helallik alınmasının ardından Merve Altun'un Türk bayrağına sarılı ve üzerinde "Şehit pilot Merve Altun" yazan tabutu köy meydanına getirildi.

Merve Altun’u taşıyan cenaze aracı hareket ettiği sırada teyzesi Fadime Etrgül ve yakınları fenalık geçirirken, baba Sefer Altun, sürekli 'Aşkım' diye sayıkladığı kızı için arkadaşlarına, "Ben sizi düğününe çağıracaktım kızımın, böyle mi gelecektiniz?" diye feryat etti. Merve Altun'un arkadaşları da babaya sarılıp ağladı. Sefer Altun, tabutun başında, "Üç gündür sensiz olmuyor. Nereye bırakıp gittin beni" diye gözyaşı döktü. Bülent Altun ise kardeşinin kullandığı pilot şapkası, rütbeleri, yaka rozetiyle bir kırmızı başörtüsünü tabutun üzerine bıraktı. Merve Altun’un yeğenine ise babası Sefer Altun “Bak hala bak yatıyor” diye seslendi. Köy meydanında yapılan cenaze törenine Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Şemsettin Kol ve diğer protokol üyeleriyle Merve Altun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merve Altun'un cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



