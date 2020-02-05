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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı

Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı

şahsın olayı anlatması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Aracı Polis Havayolu Şirketi 


- İzmir İstanbul seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandığı öğrenildi. Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi. (MB-ÖZ-Y)
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