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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uçak kazası çalışmalarında bir itfaiye eri yaralandı

Uçak kazası çalışmalarında bir itfaiye eri yaralandı

İtfaiye erinin hastaneye getirilmesi

Hastane İtfaiye Eri 

-Hastaneye alınması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptığı sırada pistin sonundaki toprak zemine çıkan uçakta, kurtarma ve söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İzmir-İstanbul Seferini gerçekleştirdikten özel bir havayoluna ait uçak, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptığı sırada kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkarak kaza yapmıştı. Kaza sonrasında uçaktaki yolcuları kurtarma ve söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katılmıştı. Kurtarma ve söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri çalışmalar sırasında yaralanarak ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye erinin tedavisi sürüyor. (MB-
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