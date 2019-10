- Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü İzle

-Detay



- ABD'nin New Jersey eyaletinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. New Jersey’de Cessna 414 tipi çift motorlu küçük uçak bir evin üzerine düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından çıkan yangında uçağın üzerine düştüğü ev ile yakınlarda bulunan 2 ev hasar gördü. Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede sivillerin zarar görmediğini ifade ederek, evde kaza sırasında kimsenin olmadığını dile getirdi.



