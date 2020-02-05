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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uçak enkazından bir yaralı daha kurtarıldı

Uçak enkazından bir yaralı daha kurtarıldı

Yaralının görüntüsü

Yolcu Uçağı Hastane Uçak Enkazı Uçak Enkazı 

-ambulans detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağından bir yaralı daha kurtarıldı. Yaralı kişi hastaneye sevk edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Öte yandan uçak enkazından kurtarılan bir yaralı daha sedyeyle olay yerindeki ambulansa alındı. Yaralı kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. (HA-CGK
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