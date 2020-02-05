Uçak enkazında çalışma yapan itfaiye eri soğuktan etkilendi

- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağının enkazında çalışma yapan bir itfaiye eri soğuktan etkilendi. Rahatsızlanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralılar hastaneye sevk edilirken, çalışmalar sırasında bir itfaiye eri soğuktan etkilendi. Rahatsızlanan itfaiye eri olay yerindeki ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. (HA-CGK-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım