Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uçak enkazında çalışma yapan itfaiye eri soğuktan etkilendi

Uçak enkazında çalışma yapan itfaiye eri soğuktan etkilendi

İtfaiye erinin görüntüsü

Yolcu Uçağı Hastane İtfaiye Eri 

-ambulansa bindirilmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağının enkazında çalışma yapan bir itfaiye eri soğuktan etkilendi. Rahatsızlanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralılar hastaneye sevk edilirken, çalışmalar sırasında bir itfaiye eri soğuktan etkilendi. Rahatsızlanan itfaiye eri olay yerindeki ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. (HA-CGK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!
Minibüsün Üstüne Çığ DüştüMinibüsün Üstüne Çığ Düştü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı