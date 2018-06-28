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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uçağın tekerlerinde barfiks çekti

Uçağın tekerlerinde barfiks çekti

Uçaktan görüntü

Polis Akalan Çağa Apron Panik Atak 

-Yolcuların uçaktan indirilişi
-Uçağın etrafında araçlardan görüntü
-Yolcuların aranması
-Uçağın körüğe çekilmesi
-Adamın uçağa binmeye çalışması

( İSTANBUL )- Akli dengesi bozuk yolcu aprona girdi İSTANBUL

- Atatürk Havalimanı’nda panik atak krizi geçiren bir yolcu aprona çıkarak uçağın tekerlerinin arasında barfiks çekti. Yaşanan olayın ardından Tunus vatandaşı olan A.H’nin Atatürk Havalimanı’ndan annesi ile birlikte Tunus’a gittiği öğrenildi. Atatürk Havalimanı’nda panik atak krizi geçirdiği öğrenilen Tunuslu A.H., aprona çıkınca hareketli dakikalar yaşandı. Annesi ile birlikte dün öğlen saatlerinde İstanbul’dan Tunus’a gidecek 28 yaşındaki A H., Dış Hatlar Terminali’nde uçağa biniş kapısı olan 705 numaralı bekleme salonuna gitti. Uçağının kalkışını beklerken panik atak krizi geçirdiği belirtilen Tunuslu yolcu, 703 numaralı kapıyı zorla açarak aprona çıktı. Aprona çıktığı yere en yakın olan ve piste gitmeye hazırlanan Katar Havayolları'nın uçağının önüne gelen A.H. uçağın iniş takımlarına kadar yaklaşarak birinin üzerine çıktı. Uçağın iniş takımlarında barfiks çeken yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan yolcunun yapılan güvenlik aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Doha’ya gidecek QR240 sefer sayılı uçağın pilotu da yaşanan olay nedeniyle uçağın ve yolcularının tekrar güvenlik aramasından geçirilmesini talep etti. Bunun üzerine uçaktan indirilerek tekrar terminale alınan yolcular güvenlik aramasından geçirildi. Olumsuz bir durum olmaması üzerine uçak gecikmeli olarak Doha’ya gidecek. Atatürk Havalimanı pasaport büro amirliğinde ifadesi alınan A.H, daha sonra savcılığa sevk edildi. Yaşanan olayın ardından Tunus vatandaşı olan A.H’nin Atatürk Havalimanı’ndan annesi ile birlikte Tunus’a gittiği öğrenildi.
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