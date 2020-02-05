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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Uçağın pisten çıkması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yolcu Uçağı Kamera Güvenlik Kamerası Trol 


- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden uçak pistte ilerlediği sırada kontrolden çıkarak pisten çıkıyor ve toprak alana düşüyor. (CGK-
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