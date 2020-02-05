Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Telsiz konuşmaları

Asus Diyalog 

-Görüntüler

( İSTANBUL )- “İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum” İSTANBUL

- Pegasus Havayollarının İzmir-İstanbul Seferini gerçekleştiren uçağın inişinin ardından pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, “İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum” ifadeleri yer aldı. Bu akşam saatlerinde Pegasus Havayollarının İzmir İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktı. Havalimanında acil durum ilan edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanına yönlendirildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, ”İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum. Şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin” diyalogları yer aldı. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!
Minibüsün Üstüne Çığ DüştüMinibüsün Üstüne Çığ Düştü
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı