Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı

- Pegasus Havayollarının İzmir-İstanbul Seferini gerçekleştiren uçağın inişinin ardından pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, “İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum” ifadeleri yer aldı. Bu akşam saatlerinde Pegasus Havayollarının İzmir İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktı. Havalimanında acil durum ilan edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanına yönlendirildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, ”İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum. Şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin” diyalogları yer aldı. (MB-



